Ausblick: Townsquare Media A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Townsquare Media A wird am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,110 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Townsquare Media A noch -0,360 USD je Aktie verloren.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 1,80 Prozent auf 108,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 106,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,900 USD, während im vorherigen Jahr noch -0,710 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 430,2 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 427,4 Millionen USD waren.

Redaktion Finanzen.net