Ausblick: TOWA PHARMACEUTICAL stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

TOWA PHARMACEUTICAL wird am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass TOWA PHARMACEUTICAL im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 101,18 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 115,80 JPY je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal soll TOWA PHARMACEUTICAL im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 70,90 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 65,33 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 8,53 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 469,88 JPY, gegenüber 106,66 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 306,59 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 273,71 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net