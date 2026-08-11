Total Energy Services Aktie 10206845 / CA89154B1022
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11.08.2026 07:01:06
Ausblick: Total Energy Services präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Total Energy Services präsentiert in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,470 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Total Energy Services noch ein Gewinn pro Aktie von 0,460 CAD in den Büchern gestanden.
1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 24,99 Prozent auf 313,0 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 250,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 2,45 CAD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,99 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 1,30 Milliarden CAD, gegenüber 1,06 Milliarden CAD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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