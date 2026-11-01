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01.11.2026 07:01:06
Ausblick: Toromont Industries stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Toromont Industries lädt am 02.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
9 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,11 CAD. Im Vorjahresquartal waren 1,73 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
9 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,52 Milliarden CAD – das wäre ein Zuwachs von 15,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,31 Milliarden CAD umgesetzt worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,46 CAD aus. Im Vorjahr waren 6,11 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 5,95 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 5,20 Milliarden CAD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Toromont Industries Ltd
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07:01
|Ausblick: Toromont Industries stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
13.07.26
|Erste Schätzungen: Toromont Industries zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Toromont Industries Ltd
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
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Vor dem Wochenende zeigte sich der heimische Aktienmarkt gut behauptet, während der deutsche Leitindex nachgab. Die US-Börsen zeigten sich abgeschlagen. An den Märkten in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.