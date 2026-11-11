Ausblick: Torishima Pump Mfg veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Torishima Pump Mfg wird sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 118,00 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Torishima Pump Mfg 9,90 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Minus von 7,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 19,76 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 21,36 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 299,57 JPY je Aktie, gegenüber 224,94 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 106,67 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 92,93 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net