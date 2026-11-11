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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Torishima Pump Mfg veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Torishima Pump Mfg wird sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 118,00 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Torishima Pump Mfg 9,90 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Minus von 7,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 19,76 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 21,36 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 299,57 JPY je Aktie, gegenüber 224,94 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 106,67 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 92,93 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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Analysen zu Torishima Pump Mfg Co Ltd
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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