Ausblick: Torex Gold Resources zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Torex Gold Resources wird am 06.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 8 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,00 USD je Aktie gegenüber 1,34 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Umsatzschätzungen von 2 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 416,0 Millionen USD, was einem Umsatz von 351,6 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,68 USD, gegenüber 6,40 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 2,15 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,82 Milliarden CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch