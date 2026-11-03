Ausblick: Torex Gold Resources präsentiert Quartalsergebnisse

Torex Gold Resources lädt am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,47 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,83 CAD je Aktie erzielt worden.

Basierend auf den Einschätzungen von 2 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 542,7 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 573,4 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,02 USD, wohingegen im Vorjahr noch 6,40 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,08 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,82 Milliarden CAD waren.

Redaktion Finanzen.net