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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Torex Gold Resources präsentiert Quartalsergebnisse
Torex Gold Resources lädt am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,47 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,83 CAD je Aktie erzielt worden.
Basierend auf den Einschätzungen von 2 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 542,7 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 573,4 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,02 USD, wohingegen im Vorjahr noch 6,40 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,08 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,82 Milliarden CAD waren.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Torex Gold Resources Inc
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07:01
|Ausblick: Torex Gold Resources präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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20.10.26
|Erste Schätzungen: Torex Gold Resources stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
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05.08.26
|Ausblick: Torex Gold Resources zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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22.07.26
|Erste Schätzungen: Torex Gold Resources zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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05.05.26
|Ausblick: Torex Gold Resources stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Torex Gold Resources Inc
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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