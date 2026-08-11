Ausblick: Toppan Printing präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Toppan Printing wird am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 46,69 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Toppan Printing noch 32,41 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 11,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 443,98 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 397,56 Milliarden JPY umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 245,60 JPY je Aktie, gegenüber 227,07 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 1.897,62 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 1.805,03 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch