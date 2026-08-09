Tonix Pharmaceuticals Aktie 141895474 / US8902608392
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09.08.2026 07:01:06
Ausblick: Tonix Pharmaceuticals veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Tonix Pharmaceuticals äussert sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
4 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -2,643 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 31,53 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -3,860 USD je Aktie erzielt worden waren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Tonix Pharmaceuticals in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 286,00 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 7,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 2,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -10,043 USD im Vergleich zu -14,570 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 34,2 Millionen USD, gegenüber 13,1 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
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