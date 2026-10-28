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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Tonghua Dongbao Pharma stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Tonghua Dongbao Pharma präsentiert am 29.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
1 Analyst schätzt, dass Tonghua Dongbao Pharma im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,080 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,500 CNY je Aktie gewesen.
Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 850,2 Millionen CNY – ein Plus von 5,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tonghua Dongbao Pharma 806,1 Millionen CNY erwirtschaften konnte.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,328 CNY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,620 CNY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 3,33 Milliarden CNY, gegenüber 2,94 Milliarden CNY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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