Toll Brothers Aktie 978250 / US8894781033
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17.08.2026 07:01:06
Ausblick: Toll Brothers gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Toll Brothers wird am 18.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
16 Analysten schätzen im Schnitt, dass Toll Brothers im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,93 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 3,73 USD je Aktie gewesen.
In Sachen Umsatz gehen 14 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,62 Milliarden USD aus – eine Minderung von 11,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Toll Brothers einen Umsatz von 2,95 Milliarden USD eingefahren.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 17 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 12,82 USD je Aktie, gegenüber 13,49 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 14 Analysten durchschnittlich bei 10,75 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 10,97 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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