Ausblick: Tokyo Tatemono veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Tokyo Tatemono wird am 06.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 57,01 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Tokyo Tatemono 29,85 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 40,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 115,29 Milliarden JPY gegenüber 82,13 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 309,56 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 283,08 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 523,66 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 474,59 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.ch