Tokyo Tatemono Aktie 763738 / JP3582600007
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Tokyo Tatemono veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Tokyo Tatemono wird am 06.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 57,01 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Tokyo Tatemono 29,85 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 40,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 115,29 Milliarden JPY gegenüber 82,13 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 309,56 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 283,08 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 523,66 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 474,59 Milliarden JPY waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Tokyo Tatemono Co LtdShs
|
05.08.26
|Ausblick: Tokyo Tatemono veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Tokyo Tatemono präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.05.26
|Ausblick: Tokyo Tatemono stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
28.04.26
|Erste Schätzungen: Tokyo Tatemono präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
11.02.26
|Ausblick: Tokyo Tatemono zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Tokyo Tatemono Co LtdShs
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI legt zu -- DAX mit neuem Rekord -- US-Börsen stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex erklimmt neue Höchststände. Die US-Börsen verbuchen Gewinne. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.