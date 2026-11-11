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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Tokyo Tatemono öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Tokyo Tatemono wird sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.
Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 45,62 JPY je Aktie gegenüber 43,19 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite soll Tokyo Tatemono 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 140,68 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 56,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Tokyo Tatemono 90,04 Milliarden JPY umsetzen können.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 320,54 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 283,08 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich auf 525,81 Milliarden JPY, gegenüber 474,59 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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