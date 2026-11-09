Ausblick: Tokyo Ohka Kogyo gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Tokyo Ohka Kogyo wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 76,89 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 70,45 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 9 Analysten von einem Zuwachs von 24,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 76,34 Milliarden JPY gegenüber 61,16 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 359,15 JPY, gegenüber 278,42 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 15 Analysten auf durchschnittlich 294,83 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 237,03 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net