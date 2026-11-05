|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
05.11.2026 07:01:06
Ausblick: TOKYO KEIKI veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
TOKYO KEIKI wird am 06.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 23,14 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 61,82 JPY je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 15,66 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 12,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte TOKYO KEIKI einen Umsatz von 13,88 Milliarden JPY eingefahren.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 336,23 JPY je Aktie, gegenüber 243,75 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 70,47 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 61,19 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu TOKYO KEIKI INC
|
05.11.26
|Ausblick: TOKYO KEIKI veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
22.10.26
|Erste Schätzungen: TOKYO KEIKI zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
09.08.26
|Ausblick: TOKYO KEIKI verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
26.07.26
|Erste Schätzungen: TOKYO KEIKI stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu TOKYO KEIKI INC
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: SMI und DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen in Rot
Der Schweizer sowie der deutsche Aktienmarkt geben im Freitagshandel nach. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.