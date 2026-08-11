Tokio Marine Holdings Aktie 1306037 / JP3910660004
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11.08.2026 07:01:06
Ausblick: Tokio Marine stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Tokio Marine lädt am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 107,97 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Tokio Marine ein EPS von 243,46 JPY je Aktie vermeldet.
Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1.850,00 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Minus von 12,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.112,54 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 497,51 JPY, gegenüber 279,35 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 8.473,98 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 8.766,91 Milliarden JPY generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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