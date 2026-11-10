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10.11.2026 07:01:06
Ausblick: TOHO PHARMACEUTICAL zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
TOHO PHARMACEUTICAL präsentiert in der am 11.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 43,15 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 5,19 Prozent verringert. Damals waren 45,51 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll TOHO PHARMACEUTICAL 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 398,67 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 1,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte TOHO PHARMACEUTICAL 392,09 Milliarden JPY umsetzen können.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 177,95 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 271,18 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1.622,87 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1.553,36 Milliarden JPY waren.
Redaktion Finanzen.net
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