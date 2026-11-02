Ausblick: Toast veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Toast öffnet am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Im Schnitt gehen 18 Analysten von einem Gewinn von 0,363 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,160 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 26 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 20,80 Prozent auf 1,97 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Toast noch 1,63 Milliarden USD umgesetzt.

Die Schätzungen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,37 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,560 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 29 Analysten von durchschnittlich 7,47 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 6,15 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net