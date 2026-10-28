|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
28.10.2026 07:01:06
Ausblick: TMX Group legt Quartalsergebnis vor
TMX Group wird am 29.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,571 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte TMX Group 0,430 CAD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Minus von 31,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 474,8 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 694,6 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,46 CAD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,49 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,96 Milliarden CAD in den Büchern stehen werden, gegenüber 2,92 Milliarden CAD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu TMX Group Ltd
|
07:01
|Ausblick: TMX Group legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
14.10.26
|Erste Schätzungen: TMX Group öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
29.07.26
|Ausblick: TMX Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
15.07.26
|Erste Schätzungen: TMX Group öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
03.05.26
|Ausblick: TMX Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu TMX Group Ltd
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerWarten auf Fed-Zinsentscheid: SMI schliesst in Rot -- DAX schlussendlich etwas höher -- Asiens Börsen letztlich freundlich - KOSPI sehr stark
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten, während der deutsche Leitindex aufwärts tendierte. An der Wall Street gehen Anleger am Mittwoch keine Risiken ein. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte aufwärts.