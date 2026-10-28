Ausblick: TMX Group legt Quartalsergebnis vor

TMX Group wird am 29.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,571 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte TMX Group 0,430 CAD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Minus von 31,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 474,8 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 694,6 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,46 CAD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,49 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,96 Milliarden CAD in den Büchern stehen werden, gegenüber 2,92 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch