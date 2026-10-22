Tml Commercial Vehicles Aktie 146126755 / INE1TAE01010
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
22.10.2026 07:01:06
Ausblick: Tml Commercial Vehicles veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Tml Commercial Vehicles wird am 23.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 5,16 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Tml Commercial Vehicles ein EPS von -2,350 INR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite soll Tml Commercial Vehicles 10 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 245,93 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 32,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Tml Commercial Vehicles 185,85 Milliarden INR umsetzen können.
Die Erwartungen von 23 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 20,49 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 8,23 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 23 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 909,44 Milliarden INR, gegenüber 838,55 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Tml Commercial Vehicles Limited Registered Shs
|
22.10.26
|Ausblick: Tml Commercial Vehicles veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
08.10.26
|Erste Schätzungen: Tml Commercial Vehicles stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Tml Commercial Vehicles Limited Registered Shs
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesst wenig bewegt -- DAX beendet Handel mit Verlusten -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen verlieren letztlich stark
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Donnerstag seitwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt klar im Minus bewegte. Die Wall Street notierte uneinheitlich. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.