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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: TKO GROUP zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
TKO GROUP öffnet am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Schätzungen von 17 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,20 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte TKO GROUP 0,470 USD je Aktie eingenommen.
19 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 23,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,12 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei TKO GROUP für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,38 Milliarden USD aus.
Insgesamt erwarten 18 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 4,63 USD je Aktie, gegenüber 2,26 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 22 Analysten durchschnittlich auf 5,82 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 4,74 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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19.08.26
|S&P 500-Papier TKO GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TKO GROUP-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu TKO GROUP
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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