Ausblick: Titan Mining stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Titan Mining wird am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,027 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,020 CAD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 5,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 25,5 Millionen CAD gegenüber 24,2 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 2 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,215 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,000 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 107,5 Millionen CAD, nachdem im Vorjahr 106,7 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch