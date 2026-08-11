Titan Mining Corporation Registered Shs Aktie 150275736 / CA88831L2021
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11.08.2026 07:01:06
Ausblick: Titan Mining stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Titan Mining wird am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,027 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,020 CAD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 5,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 25,5 Millionen CAD gegenüber 24,2 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.
Der Ausblick von 2 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,215 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,000 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 107,5 Millionen CAD, nachdem im Vorjahr 106,7 Millionen CAD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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