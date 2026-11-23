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23.11.2026 07:01:06
Ausblick: Titan Machinery legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Titan Machinery gibt am 24.11.2026 die Zahlen für das am 31.10.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,053 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Titan Machinery noch ein Gewinn pro Aktie von 0,050 USD in den Büchern gestanden.
4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 16,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 644,5 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 538,5 Millionen USD aus.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -1,575 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -2,380 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,11 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,43 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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