Titan Machinery Aktie 3607839 / US88830R1014
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26.08.2026 07:01:06
Ausblick: Titan Machinery gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Titan Machinery stellt am 27.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal vor.
4 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,360 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 38,46 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,260 USD je Aktie erzielt worden waren.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 483,8 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 11,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 546,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,445 USD, gegenüber -2,380 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 2,11 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,43 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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