|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Titan International vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Titan International präsentiert in der am 29.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,048 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Titan International noch -0,040 USD je Aktie verloren.
In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 448,8 Millionen USD aus – eine Minderung von 3,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Titan International einen Umsatz von 466,5 Millionen USD eingefahren.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,120 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,000 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,86 Milliarden USD, gegenüber 1,83 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Titan International Inc.
|
07:01
|Ausblick: Titan International vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
14.10.26
|Erste Schätzungen: Titan International vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
29.07.26
|Ausblick: Titan International gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
16.07.26
|Erste Schätzungen: Titan International präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.04.26
|Ausblick: Titan International vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Titan International Inc.
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerFed legt Zinspause ein: US-Börsen beenden Handel im Plus -- SMI schliesst in Rot -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen letztlich freundlich - KOSPI stark
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten, während der deutsche Leitindex aufwärts tendierte. An der Wall Street griffen Anleger am Mittwoch zu. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte aufwärts.