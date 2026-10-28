Ausblick: Titan International vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Titan International präsentiert in der am 29.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,048 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Titan International noch -0,040 USD je Aktie verloren.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 448,8 Millionen USD aus – eine Minderung von 3,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Titan International einen Umsatz von 466,5 Millionen USD eingefahren.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,120 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,000 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,86 Milliarden USD, gegenüber 1,83 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch