TIPS Industries Aktie 126239512 / INE716B01029
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
14.10.2026 07:01:06
Ausblick: TIPS Industries präsentiert Quartalsergebnisse
TIPS Industries öffnet am 15.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
2 Analysten schätzen, dass TIPS Industries für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,65 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 4,16 INR je Aktie erwirtschaftet.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,07 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 20,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 892,2 Millionen INR umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 19,13 INR im Vergleich zu 16,96 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 4,65 Milliarden INR, gegenüber 3,76 Milliarden INR ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
Nachrichten zu TIPS Industries Ltd Registered Shs
|
14.10.26
|Ausblick: TIPS Industries präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.04.26
|Ausblick: TIPS Industries vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu TIPS Industries Ltd Registered Shs
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen tiefrot
An den Märkten in Asien geht es am Donnerstag tief abwärts.