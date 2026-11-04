Ausblick: Tiny stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Tiny wird am 05.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Tiny für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,010 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,000 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Tiny in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 6,65 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 50,4 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 54,0 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,315 CAD aus. Im Vorjahr waren -1,240 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 203,5 Millionen CAD, nachdem im Vorjahr 203,8 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net