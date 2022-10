Ausblick: Tilray stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Tilray (ex Aphria) stellt am 07.10.2022 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.08.2022 abgelaufenen Quartal vor.

12 Analysten schätzen im Schnitt, dass Tilray (ex Aphria) für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,068 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,080 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Tilray (ex Aphria) in dem im August abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,23 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 155,9 Millionen USD im Vergleich zu 168,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 16 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,228 USD im Vergleich zu -0,900 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 658,4 Millionen USD, gegenüber 695,2 Millionen USD im vorigen Jahr.

