Tilly' a Aktie 13315824 / US8868851028
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01.09.2026 07:01:06
Ausblick: Tillys A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Tillys A wird am 02.09.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,165 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,100 USD je Aktie erzielt worden.
2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 3,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 151,3 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Tillys A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 157,0 Millionen USD aus.
Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,055 USD im Vergleich zu -0,580 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 580,8 Millionen USD, gegenüber 553,6 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
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