|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
10.08.2025 07:01:06
Ausblick: Tilaknagar Industries zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Tilaknagar Industries wird am 11.08.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 2,50 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,08 INR erwirtschaftet worden.
Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 3,60 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 14,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,13 Milliarden INR in den Büchern standen.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Gewinn je Aktie von 10,10 INR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 11,89 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 16,75 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 14,34 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Tilaknagar Industries Ltd
|
07:01
|Ausblick: Tilaknagar Industries zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
13.05.25
|Ausblick: Tilaknagar Industries zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)