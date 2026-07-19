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Thule Group AB Aktie 26104958 / SE0006422390

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19.07.2026 07:01:06

Ausblick: Thule Group AB präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Thule Group AB
19.99 EUR 0.10%
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Thule Group AB wird am 20.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 8 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 5,23 SEK. Dies würde einem Zuwachs von 10,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Thule Group AB 4,75 SEK je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite soll Thule Group AB 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 3,46 Milliarden SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 1,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Thule Group AB 3,40 Milliarden SEK umsetzen können.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 10 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 11,58 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 10,33 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt von insgesamt 10,56 Milliarden SEK aus im Gegensatz zu 10,43 Milliarden SEK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch

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