Ausblick: ThredUp A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

ThredUp A lädt am 04.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,046 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,030 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll ThredUp A in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,17 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 88,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 82,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,168 USD, gegenüber -0,170 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 346,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 310,8 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net