Ausblick: Thermo Fisher Scientific gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Thermo Fisher Scientific gibt am 21.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

21 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 6,40 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,27 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 19 Analysten einen Zuwachs von 7,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 11,95 Milliarden USD gegenüber 11,12 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 27 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 25,14 USD, gegenüber 17,74 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 25 Analysten auf durchschnittlich 47,89 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 44,56 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch