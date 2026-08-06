The Wendy's Aktie 13323477 / US95058W1009
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06.08.2026 07:01:06
Ausblick: The Wendys gewährt Anlegern Blick in die Bücher
The Wendys wird am 07.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
24 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,163 USD. Das entspräche einer Verringerung von 43,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,290 USD erwirtschaftet wurden.
16 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 557,1 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 0,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 560,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 26 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,568 USD im Vergleich zu 0,850 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 18 Analysten durchschnittlich bei 2,22 Milliarden USD, gegenüber 2,18 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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