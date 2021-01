Ausblick: The Simply Good Foods stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

The Simply Good Foods wird am 06.01.2021 die Geschäftsergebnisse zum am 30.11.2020 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 12 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,206 USD je Aktie gegenüber 0,220 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten ein Plus von 37,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 209,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 152,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,959 USD im Vergleich zu 0,910 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich bei 906,6 Millionen USD, gegenüber 816,6 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.ch