Ausblick: The Peck Company stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

The Peck Company lädt am 15.04.2022 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass The Peck Company für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,030 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,330 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll The Peck Company 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 24,8 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 165,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte The Peck Company 9,3 Millionen USD umsetzen können.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,550 USD im Vergleich zu 0,000 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 43,1 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 21,1 Millionen USD.

Redaktion finanzen.ch