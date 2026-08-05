The One Group Hospitality Aktie 24784626 / US88338K1034
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
05.08.2026 07:01:06
Ausblick: The One Group Hospitality legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
The One Group Hospitality wird am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,075 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte The One Group Hospitality -0,590 USD je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten eine Verringerung von 1,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 204,7 Millionen USD gegenüber 207,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,350 USD im Vergleich zu -4,050 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 840,0 Millionen USD, gegenüber 805,7 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu The One Group Hospitality Inc
|
05.08.26
|Ausblick: The One Group Hospitality legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
05.05.26
|Ausblick: The One Group Hospitality stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
13.03.26
|Ausblick: The One Group Hospitality gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu The One Group Hospitality Inc
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI legt zu -- DAX mit neuem Rekord -- US-Börsen stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex erklimmt neue Höchststände. Die US-Börsen verbuchen Gewinne. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.