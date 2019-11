Ausblick: The Mosaic präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

The Mosaic wird am 04.11.2019 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2019 abgelaufen ist.

16 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,312 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,750 USD je Aktie erzielt worden.

14 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 4,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,93 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei The Mosaic für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 2,79 Milliarden USD aus.

20 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,25 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,12 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 18 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 9,49 Milliarden USD, gegenüber 9,59 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch