The Madison Square Garden Aktie 29707427 / US55825T1034
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12.08.2026 07:01:06
Ausblick: The Madison Square Garden mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
The Madison Square Garden wird am 13.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,635 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte The Madison Square Garden -0,070 USD je Aktie verloren.
7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 11,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 204,0 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei The Madison Square Garden für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 227,7 Millionen USD aus.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,229 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -0,930 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 1,10 Milliarden USD, gegenüber 1,04 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.
Redaktion finanzen.ch
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