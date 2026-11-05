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05.11.2026 07:01:06
Ausblick: The Madison Square Garden gewährt Anlegern Blick in die Bücher
The Madison Square Garden wird am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
7 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,870 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 135,14 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,370 USD je Aktie erzielt worden waren.
5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 0,35 Prozent auf 39,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 39,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,464 USD im Vergleich zu 0,320 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 1,07 Milliarden USD, gegenüber 1,15 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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