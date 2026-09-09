The Lovesac Company Registered Shs Aktie 41513474 / US54738L1098
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
09.09.2026 07:01:06
Ausblick: The Lovesac Company Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
The Lovesac Company Registered gibt am 10.09.2026 die Zahlen für das am 31.07.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,358 USD. Das entspräche einem Gewinn von 20,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,450 USD erwirtschaftet wurden.
Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 161,6 Millionen USD – ein Plus von 0,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem The Lovesac Company Registered 160,5 Millionen USD erwirtschaften konnte.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,562 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,280 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 717,1 Millionen USD aus im Gegensatz zu 697,1 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga
Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.Weiterlesen!
Nachrichten zu The Lovesac Company Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: The Lovesac Company Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
10.06.26
|Ausblick: The Lovesac Company Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
25.03.26
|Ausblick: The Lovesac Company Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu The Lovesac Company Registered Shs
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise steigen weiter: SMI leichter erwartet -- DAX vorbörslich im Minus -- Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Markt wird zur Wochenmitte schwächer erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte ebenfalls nachgeben. Die Börsen in Asien zeigen sich am Mittwoch ohne grosse Ausschläge.