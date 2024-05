Ausblick: The Kraft Heinz Company gewährt Anlegern Blick in die Bücher

The Kraft Heinz Company wird am 01.05.2024 das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 17 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,687 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte The Kraft Heinz Company 0,680 USD je Aktie erwirtschaftet.

13 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 6,43 Milliarden USD gegenüber 6,49 Milliarden USD im Vorjahresquartal - das entspräche einem Verlust von 0,93 Prozent.

Für das Fiskaljahr rechnen 19 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,04 USD, gegenüber 2,33 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 26,82 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 26,64 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch