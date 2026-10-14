The Karur Vysya Bank Aktie 34457821 / INE036D01028
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
14.10.2026 07:01:06
Ausblick: The Karur Vysya Bank informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
The Karur Vysya Bank präsentiert am 15.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 7,85 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei The Karur Vysya Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 5,94 INR in den Büchern gestanden.
The Karur Vysya Bank soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 19,38 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 41,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,20 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 29,63 INR, wohingegen im Vorjahr noch 25,98 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 15 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 78,65 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 125,57 Milliarden INR waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
Nachrichten zu The Karur Vysya Bank Ltd Registered Shs
|
14.10.26
|Ausblick: The Karur Vysya Bank informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
19.07.26
|Ausblick: The Karur Vysya Bank zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu The Karur Vysya Bank Ltd Registered Shs
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen tiefrot
An den Märkten in Asien geht es am Donnerstag tief abwärts.