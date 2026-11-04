Ausblick: The Joint legt Quartalsergebnis vor

The Joint wird am 05.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,080 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 10,99 Prozent auf 14,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,240 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,190 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 60,9 Millionen USD, gegenüber 54,9 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net