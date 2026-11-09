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09.11.2026 07:01:06
Ausblick: The Japan Steel Works zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
The Japan Steel Works wird am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass The Japan Steel Works im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 66,51 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 77,58 JPY je Aktie gewesen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 14,24 Prozent auf 77,82 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 68,12 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 303,10 JPY, gegenüber 261,38 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 313,45 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 274,85 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
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