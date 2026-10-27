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27.10.2026 07:01:06
Ausblick: The Hanover Insurance Group stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
The Hanover Insurance Group wird am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzungen von 9 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 4,62 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte The Hanover Insurance Group 4,90 USD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Plus von 8,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,81 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,67 Milliarden USD umgesetzt.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 20,51 USD, gegenüber 18,16 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 6,65 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 6,59 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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