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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: The GEO Group veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
The GEO Group öffnet am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,347 USD. Das entspräche einer Verringerung von 72,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,24 USD erwirtschaftet wurden.
Auf der Umsatzseite soll The GEO Group 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 770,9 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 12,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte The GEO Group 682,3 Millionen USD umsetzen können.
Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,35 USD, gegenüber 1,82 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 2,99 Milliarden USD im Vergleich zu 2,63 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Analysen zu The GEO Group Inc
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Der Schweizer Aktienmarkt dürfte mit Gewinnen starten. Auch am deutsche Aktienmarkt prägen vorbörslich Aufschläge das Bild. In Asien prägen stellenweise kräftige Verluste das Bild - Hongkong bildet eine Ausnahme.