The Buckle Aktie 914905 / US1184401065
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20.08.2026 07:01:06
Ausblick: The Buckle verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
The Buckle wird am 21.08.2026 die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,810 USD je Aktie gegenüber 0,890 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 319,8 Millionen USD aus – eine Steigerung von 4,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte The Buckle einen Umsatz von 305,7 Millionen USD eingefahren.
Der Ausblick von 2 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,23 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,14 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 1,35 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,30 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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