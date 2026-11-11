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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Thai Oil PCL (NVDRs) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Thai Oil PCL (NVDRs) lädt am 12.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 6,72 THB je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,960 THB je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll Thai Oil PCL (NVDRs) nach den Prognosen von 9 Analysten 138,36 Milliarden THB umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 72,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 80,10 Milliarden THB umgesetzt worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 22 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 20,06 THB prognostiziert. Im Vorjahr waren es 6,53 THB je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 22 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 516,40 Milliarden THB umgesetzt werden sollen, gegenüber 395,68 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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