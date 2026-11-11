Ausblick: Thai Oil PCL (NVDRs) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Thai Oil PCL (NVDRs) lädt am 12.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 6,72 THB je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,960 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Thai Oil PCL (NVDRs) nach den Prognosen von 9 Analysten 138,36 Milliarden THB umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 72,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 80,10 Milliarden THB umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 22 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 20,06 THB prognostiziert. Im Vorjahr waren es 6,53 THB je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 22 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 516,40 Milliarden THB umgesetzt werden sollen, gegenüber 395,68 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net