TH International Aktie 141142441 / KYG8656L1308
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17.08.2026 07:01:06
Ausblick: TH International vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
TH International gibt am 18.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -1,690 CNY aus. Im Vorjahresquartal waren -0,320 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Basierend auf den Einschätzungen von 1 Analyst wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 286,3 Millionen CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 48,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.
1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Verlust von -8,160 CNY je Aktie aus. Im Vorjahr waren -1,860 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von 1,17 Milliarden CNY, gegenüber 183,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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